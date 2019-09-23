Незаконно ввозили автомобили, разбирали на запчасти и продавали: ущерб государству составил 3 миллиона леев (ФОТО)

Незаконно ввозили автомобили, разбирали на запчасти и продавали: ущерб государству составил 3 миллиона леев (ФОТО)

Сотрудники специализированных подразделений Таможенной службы вместе с сотрудниками Управления по расследованию экономического мошенничества Национального следственного инспектората, сотрудниками Государственной налоговой службы и Национального агентства автомобильного транспорта в конце прошлой недели провели проверки среди лиц, которые занимались незаконной деятельностью на территории столицы. Они приобретали подержанные автомобили, разбирали на запчасти и в дальнейшем их продавали.

Правоохранители установили, что у подозреваемых не было разрешительных документов для такого рода деятельности. В результате было обнаружено более 100 транспортных единиц, предназначенных для разборки, а также подержанные и новые запчасти без документов о происхождении. Общая стоимость товаров превышает 8 млн. леев. Таким образом, были изъяты новые запчасти стоимостью 100 000 леев и 76 транспортных единиц. Ущерб, нанесённый государственному бюджету, составил около трёх миллионов леев.

В соответствии с действующим законодательством, лицам, виновным в совершении подобных правонарушений, грозит штраф в размере от 67 500 до 117 500 леев или неоплачиваемые общественные работы до 200 часов. Юридическому лицу грозит штраф в размере от 100 000 до 300 000 леев с лишением права заниматься определённой деятельностью.

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