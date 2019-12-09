Незаконно установленные в столице киоски будут демонтированы

0

Киоски, которые не соответствуют правилам размещения, подлежат демонтажу. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан предупредил чиновников, что у них есть на это три дня.

Вице-примар столицы Илие Чебан заявил сегодня на еженедельном заседании муниципальных служб, что в Кишиневе насчитывается около 250-300 киосков по продаже сигарет, которые не соответствуют правилам размещения, они расположены менее чем в 200 метрах от общественных учреждений. По последним официальным данным, в столице работают около 3800 палаток, большинство из которых расположено на коммерческих рынках.

Также сегодня столичный градоначальник предупредил преторов, что у них есть семь дней, чтобы вывезти весь мусор со дворов. В противном случае им грозит увольнение, сказал Чебан, пишет moldpres.md.