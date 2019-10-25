Незаконно работали на стройке в Кишинёве: семерых азербайджанцев оштрафовали и выдворили из Молдовы

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Сотрудники Бюро по миграции и беженцам задокументировали семерых граждан Азербайджана, которые незаконно работали на стройке в Кишинёве, не имея вида на жительство в Молдове.

Иностранцы получили штраф на общую сумму 21 000 леев. Их обязали покинуть территорию страны в течение 5 дней. Кроме этого, на имена граждан Азербайджана был наложен запрет на въезд на территорию Республики Молдова сроком на три года, передаёт realitatea.md.

Инспекторы Бюро по миграции и беженцам намерены применить санкции в отношении работодателя за несоблюдение условий найма иностранных граждан. Он получит штраф в размере 7 500 леев за каждого нелегального работника.