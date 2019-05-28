Незаконная рыбалка на Днестре: браконьеров запечатлели на камеру (ВИДЕО)

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Запретный плод сладок. Два рыболова решили закрыть глаза на период нереста и отправились ловить рыбу сетями.

Браконьеров сняли на камеру в тот момент, когда они средь бела дня, находясь в лодке, закидывали рыболовные сети в Днестр. Инцидент произошёл в селе Моловата Ноуэ Дубоссарского района. Свидетель снял на камеру происходящее и отправил видео порталу realitatea.md.

Напомним, что с 15 апреля и по 15 июня в Молдове действует запрет на ловлю рыбы. Контроль над соблюдением периода запрета возложен на Инспекцию по охране окружающей среды. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным. Штрафы предусмотрены ст. 114 Кодекса о правонарушениях, наименьшее из которых составляет 6-12 условных единиц (300-600 леев) для физических лиц.