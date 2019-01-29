Незаконная охота: в Кодрах браконьеры убили четырёх оленей

Незаконная охота: в Кодрах браконьеры убили четырёх оленей

В заповеднике “Кодры” возле села Лозова лесники обнаружили трупы четырёх оленей. Тела расстрелянных животных браконьеры оставили на краю лесной дороги.

Жуткую находку обнаружили через несколько дней после того, как животных подстрелили. Мёртвые туши убрали с дороги и доставили для осмотра ветеринарами.

Начальник полицейской инспекции Страшены Геннадий Малик упомянул для dinstraseni.md, что полиция взяла улики с места происшествия и расследовала дело, а ветеринары забрали мертвых животных для осмотра, пишет publika.md со ссылкой на dinstraseni.md.

Полиция возбудила уголовное дело за браконьерство. За содеянное нарушителям грозит 3 года тюрьмы.

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