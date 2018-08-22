Незадекларированный товар из США на 200 тысяч леев был задержан на таможне (ФОТО)

Инцидент зафиксирован на таможенном терминале “Петрикань”.

Более тщательный досмотр хозяину товара был устроен в связи с тем, что ранее он попадался на других нарушениях таможенного законодательства.

В итоге были обнаружены одежда, обувь, шторы, игрушки и другие товары для детей, которые не были задекларированы. Общая стоимость контрабанды, привезенной из США, составляет около 200 тысяч леев.

Товар был конфискован до завершения предусмотренных законом процедур. В зависимости от результатов расследования, таможенный орган может распорядиться о конфискации товаров или их разрешении и уплате пошлин на импорт. В обоих случаях закон также предусматривает выплату штрафа в размере от 40% до 100% стоимости задержанного товара.