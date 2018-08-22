Незадекларированный товар из США на 200 тысяч леев был задержан на таможне (ФОТО)

Незадекларированный товар из США на 200 тысяч леев был задержан на таможне (ФОТО)

Инцидент зафиксирован на таможенном терминале “Петрикань”.

Более тщательный досмотр хозяину товара был устроен в связи с тем, что ранее он попадался на других нарушениях таможенного законодательства.

В итоге были обнаружены одежда, обувь, шторы, игрушки и другие товары для детей, которые не были задекларированы. Общая стоимость контрабанды, привезенной из США, составляет около 200 тысяч леев.

Товар был конфискован до завершения предусмотренных законом процедур. В зависимости от результатов расследования, таможенный орган может распорядиться о конфискации товаров или их разрешении и уплате пошлин на импорт. В обоих случаях закон также предусматривает выплату штрафа в размере от 40% до 100% стоимости задержанного товара.

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