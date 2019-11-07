Незадекларированные товары на 150 тыс. леев обнаружены в двух поездах “Москва-Кишинёв” (ФОТО)

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Пять партий потребительских товаров, оценённых более чем в 150 тыс. леев, были обнаружены мобильными командами Таможенной службы в двух поездах “Москва-Кишинёв”. Пять вагоновожатых, фигурирующих в этом деле, не смогли представить никаких документов о происхождении товаров.

Грузы были обнаружены в Вэлчинец в результате проверок, проведённых в двух железнодорожных составах, следовавших из Москвы. Таможенники изъяли незадекларированные мобильные телефоны и аксессуары для телефонов, одежду, косметику, продукты питания и автозапчасти, пишет ipn.md.

По предварительной информации, товары были приобретены в Российской Федерации и должны были попасть на рынки Молдовы. Вагоновожатые играли роль посредников, обеспечивавших незаконную перевозку через таможню.

Товары были изъяты и переданы специализированным подразделениям Таможенной службы. Вовлечённым лицам грозит штраф в размере до 4 500 леев.