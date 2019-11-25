Незадекларированные сигареты и поддельный документ изъяли в столичном аэропорту

Незадекларированные сигареты и поддельный документ изъяли в столичном аэропорту

Сотрудники Международного аэропорта Кишинёва изъяли итальянское удостоверение личности с признаками подделки и 9 200 сигарет, спрятанных в ручной клади. Инциденты с участием двоих граждан Молдовы и гражданина Гамбии произошли 23 и 24 ноября.

Отказ на въезд в Молдову получил гражданин Гамбии после того, как предъявил поддельное итальянское удостоверение личности. Мужчина был пассажиром рейса “Стамбул-Кишинёв”. При проверке в ручной клади пограничники обнаружили паспорт с явными признаками подделки.

В двух других случаях два гражданина Молдовы пытались незаконно вывезти из страны 460 пачек сигарет. Так, в багаже 33-летнего пассажира рейса “Кишинёв-Лондон” было обнаружено 5 000 сигарет. Немногим позже у пассажира рейса “Кишинёв-Париж” также было изъято 4 200 сигарет, спрятанных в ручной клади.

По всем инцидентам проводятся разбирательства.

 

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