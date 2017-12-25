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Незадачливый вор попался, будучи снятым на камеру видеонаблюдения

Незадачливый вор попался, будучи снятым на камеру видеонаблюдения

Инцидент произошел в Бендерах 21 декабря.

Там ранее судимый 45-летний мужчина пробрался в подвальное помещение увеселительного заведения и, воспользовавшись отлучкой охранника, выкрал борсетку, принадлежащую 25-летнему работнику заведения.

Тем не менее, долго пробыть на свободе вору не удалось. Так как мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения, его удалось быстро идентифицировать и спустя трое суток он был арестован.

– 45-летний подозреваемый признаёт свою вину. У него изъят украденный кошелёк, документы мужчина выкинул, – рассказали в МВД Приднестровья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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