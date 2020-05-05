Невнимательный водитель спровоцировал цепное ДТП в столице (ФОТО)

Невнимательный водитель спровоцировал цепное ДТП в столице (ФОТО)

Два автомобиля получили повреждения из-за невнимательного водителя, который спровоцировал аварийную ситуацию. Инцидент произошёл на улице Буребиста в секторе Ботаника.

Как сообщила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, водитель микроавтобуса Volkswagen при попытке разворота создал аварийную ситуацию. Ехавший сзади него автомобиль Skoda попытался избежать столкновения, но задел припаркованный поблизости Nissan.

В результате аварии никто не пострадал, пишет echipa.md. Виновнику ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в 1 500 леев.

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