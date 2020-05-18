Невнимательный водитель спровоцировал аварию в пригороде столицы

Невнимательный водитель спровоцировал аварию в пригороде столицы

Две машины столкнулись сегодня на трассе “Кишинёв-Хынчешты”, недалеко от столичного пригорода Бардар. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

По данным полиции, пишет publika.md, 64-летний водитель по невнимательности не уступил дорогу другому авто, в результате чего произошла авария. После удара обе машины отбросило на обочину.

Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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