Невнимательный водитель-“растеряша” рассыпал цемент на столичной дороге (ВИДЕО)

Невнимательный водитель-“растеряша” рассыпал цемент на столичной дороге (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня,11 мая, во второй половине дня на кругу у здания цирка.

По предположению патрульных инспекторов, водитель грузовика не закрепил должным образом борт автомобиля, при повороте на кругу тот от тяжести груза открылся, и часть его содержимого выпала на дорогу. При этом некоторые мешки с цементом порвались, и их содержимое попало на дорогу, пишет tv8.md.

По словам сотрудников полиции, за такое ДТП наказание не положено, но водитель обязан прибрать за собой.

Сам горе-водитель обсуждать случившееся отказался.

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