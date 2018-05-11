Невнимательный водитель-“растеряша” рассыпал цемент на столичной дороге (ВИДЕО)

Инцидент произошел сегодня,11 мая, во второй половине дня на кругу у здания цирка.
По предположению патрульных инспекторов, водитель грузовика не закрепил должным образом борт автомобиля, при повороте на кругу тот от тяжести груза открылся, и часть его содержимого выпала на дорогу. При этом некоторые мешки с цементом порвались, и их содержимое попало на дорогу, пишет tv8.md.
По словам сотрудников полиции, за такое ДТП наказание не положено, но водитель обязан прибрать за собой.
Сам горе-водитель обсуждать случившееся отказался.
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