Невнимательный тираспольчанин нарушил ПДД и спровоцировал аварию (ФОТО)

Невнимательный тираспольчанин нарушил ПДД и спровоцировал аварию (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшим вечером в Тирасполе. Водитель автомобиля Volkswagen направлялся в сторону Бендер. Несмотря на двойную сплошную, водитель решил развернуться, при этом не убедился в безопасности манёвра.

В этот момент в легковое авто врезался эвакуатор, пишет mvdpmr.org. В результате столкновения травму головы получил водитель спецтранспорта, 54-летний тираспольчанин. Его доставили в травмпункт. Водитель Volkswagen, 36-летний житель села Кицканы, не пострадал. Пассажиров в обоих транспортных средствах не было.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники автоинспекции.

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