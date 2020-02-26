Невиртуальное убийство

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О том, почему следует ограничивать доступ детей к гаджетам

Согласно статистике, каждый пятый случай обращения к детскому психологу связан с компьютерной игровой зависимостью. Десятки тысяч юных граждан Молдовы давно и серьёзно больны, но родители и педагоги не всегда способны распознать недуг третьего тысячелетия на начальной стадии, и поэтому многие дети попадают к специалистам уже в состоянии острого психоза.

Агрессивная среда

Недавно Молдову облетело страшное известие о том, что в Оргееве 14-летний подросток хладнокровно убил своего 12-летнего приятеля, нанеся ему по меньшей мере 12 ударов кухонным ножом по всему телу. По официальной версии, несовершеннолетний преступник не хотел возвращать жертве ранее одолженную ему игровую приставку.

– Я считаю, что убийство произошло не из-за приставки. Отец мальчика, совершившего преступление, несколько лет находился в заключении, а до этого его в Оргееве знали как человека с бандитскими понятиями, – поясняет доктор психологических наук заведующая кафедрой социальной работы Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ Мария Вырлан. – Ребёнок рос в неблагополучной семье. Он мог взять приставку у младшего мальчика без того, чтобы его убивать. Это был просто повод выплеснуть накопившуюся агрессию. Конечно, в первую очередь в этой ситуации виновата семья. Но я не думаю, что в детском саду, а потом и в школе, не видели, что ребёнок непредсказуем, что он гуляет по улицам города с ножом в кармане. Говорят, он уже успел попробовать наркотики. Естественно, подобную трагедию никто не мог предвидеть, но если были предпосылки к неадекватному поведению, с мальчиком должен был работать психолог. Сейчас мне страшно выпускать своего несовершеннолетнего сына на улицу, ведь ему могут причинить вред не только взрослые люди, но и его ровесники. Никто не знает, что творится в душе чужого ребёнка. Ведь подростки сталкиваются с агрессией не только в виртуальном, но и в реальном мире, поэтому они воспринимают это явление как норму поведения.

По словам психолога, враждебное поведение детей сегодня – массовое явление. Первые проявления заметны уже в детском саду и, конечно же, погружение в негативную виртуальную реальность заметно подливает масла в огонь. В борьбе с этим явлением важна роль родителей, которые должны ограничивать время пользования гаджетами и проверять, какие сайты посещают их дети. Увы, педагоги, воспитатели и социальные работники живут сегодняшним днём и не задумываются о том, что будет завтра в обществе. Также психологи утверждают, что очень часто агрессия проявляется у детей, которым не хватает любви и родительского внимания.

Подростки сталкиваются с агрессией не только в виртуальном, но и в реальном мире, поэтому они воспринимают это явление как норму поведения.

В малых дозах

В последние годы всё больше и больше стран запрещают использование мобильных телефонов в школах и в лицеях, и Молдова придерживается этой тенденции. Недавно к группе учебных заведений, которые ввели запрет на использование смартфонов во время уроков, присоединился Вулканештский молдавский лицей «Лучафэрул». Родители с таким решением согласились, но дети по-прежнему брали с собой в школу дорогие гаджеты. Тогда руководство решило принять более жёсткое решение.

– Каждое утро классный руководитель собирает телефоны в коробку и после уроков возвращает их, – комментирует директор лицея Сергей Килимиченко. – Детям, которые приезжают к нам из сёл, необходимо средство связи. Но проблема не в самом телефоне, а в том, что школьники свои мини-компьютеры используют для развлечений, что лишь отвлекает от образовательного процесса. Чтобы снять эту проблему, необходимо принять решение на уровне министерства. Нельзя пускать всё на самотёк.

О том, что профилактика компьютерной игровой зависимости должна быть отнесена к числу наиболее важных, приоритетных задач, стоящих перед государством и гражданским обществом, говорит и депутат парламента РМ Владимир Односталко.

– За последние десять лет в Молдове стала актуальной проблема компьютерной игровой зависимости, которая по праву приравнивается к наркотической, поскольку признаки и действие их во многом схожи, – считает депутат. – В обоих случаях это попытка выключиться из реальности и искусственным образом получить эмоциональную дозу.

Безвозвратные миры

Если учащихся младших классов можно как-то приструнить, то старшеклассники начинают лукавить или просто качают права и готовы их отстаивать даже в Европейском суде. Увы, демократия в современном варианте пропагандирует вседозволенность, но школьникам следует пояснять, что свобода не предполагает хаоса и анархии. В школах есть уставы и правила, которыми определяются не только права, но и обязанности учащихся.

– Чтобы избежать таких ситуаций, родители с детства должны прививать детям культуру пользования гаджетами, – считает психолог теоретического лицея им. Б. П. Хашдеу Ирина Крохмаль. – Нужно вовремя объяснить, для чего они нужны и как их правильно использовать. В данном случае важен личный пример. Если мама с папой вечерами сидят в социальных сетях или играх, ребёнок будет поступать так же. Ученикам начальных классов вообще не стоит покупать дорогие телефоны, для связи с родителями достаточно обычной кнопочной модели. Выход в виртуальный мир они должны совершать вместе с родителями.

По большому счёту бороться с гаджетами бессмысленно. Они всегда побеждают, если только не предоставить им альтернативу, а точнее – живое, настоящее общение в семье и в социуме. Надо показать ребёнку, что жизнь есть не только внутри телефона. К сожалению, мы наблюдаем обратное. Родители, чтобы успокоить малыша, даже если ему от роду не более года, суют в руки смартфон с мультфильмами и этим самым погружают его в мир, из которого потом можно и не выбраться.

Мнение Поповича

Границы неограниченного

Увлечение детей и подростков гаджетами – это крайне негативная тенденция. Мне кажется, что эта проблема фактически уже выходит из-под контроля и надо задуматься о том, как избегать ситуаций подобных той, что случилась в Оргееве. Есть международная практика в этой области, и я уверен, что мы найдём необходимое решение, в том числе и в отношении использования гаджетов в школах. На данный момент каждое учебное заведение решает этот вопрос по-своему. Одни преподаватели считают, что учащиеся могут пользоваться подобными приспособлениями. В других школах это категорически запрещено, и педагоги перед началом уроков собирают смартфоны и отдают их в конце учебного дня.

Но меня очень беспокоит, какое влияние оказывают подобные вещи на сознание детей, а также проблема неограниченного допуска детей к определённым информационным ресурсам. Потому что мы знаем, что в интернет-сетях присутствует не только положительная информация, но и отрицательная, негативно влияющая на психику ребёнка.

Что касается зависимости от игр, то это уже задача психологов. Зависимость делает ребёнка очень уязвимым. Он начинает жить в другом измерении, воспринимать реальную жизнь как игру, где персонажей можно воскресить. Психологические службы не должны упускать из внимания это явление. И конечно же важно воспитание. Ребёнок должен знать, что можно, что нельзя. Меня радует, что в Молдове есть общественные организации, которые занимаются профилактикой различных зависимостей у детей – например Международный центр по профилактике аддиктивного поведения CIPIDA, где уже проводят терапию от зависимостей.

Корнелиу Попович, министр образования, культуры и исследований

Комментарий

Зрительное утомление

Олег Ставинский, врач-офтальмолог высшей категории:

– Даже если ребёнок не увлекается агрессивными играми, но целыми днями проводит с гаджетами, это негативно скажется не только на его зрении, но и на психоэмоциональном состоянии. С 10 до 18 лет, когда идёт гормональная перестройка организма, наблюдается самый быстрый рост глаза. Чрезмерное пользование гаджетами приводит к формированию механизма нарушения зрения. Может появиться скрытое косоглазие, близорукость или дальнозоркость и т. д. Зрительное утомление провоцирует психологические проблемы, поэтому оно считается первичным звеном, после которого наступают закрытость, раздражительность, озлобленность и даже суицидальные наклонности. Человек получает информацию через глаз, а потом следует психологический эффект. Происходит это из-за того, что несформированный организм получает неадекватную зрительную нагрузку, перегруженную информацией и негативным эмоциональным фоном.

Наталья Устюгова