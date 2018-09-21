Невиданный интерес: залы Молдо-российского экономического форума переполнены участниками (ФОТО)

Интерес к проходящему сегодня в молдавской столице мероприятию оказался настолько высоким, что все залы форума оказались заполненными, о чем свидетельствуют снимки с места события.

Напомним, что сегодня, 21 сентября, самый насыщенный день форума. Сегодня состоятся семь сессий, на которых будут обсуждаться основные проблемы, тенденции и перспективы развития отношений между Молдовой и Россией: «Молдова: между Востоком и Западом», «АПК: возможности и интересы сотрудничества», «Виноделие», «Развивая туризм», «Стратегические инициативы в России: опыт для Молдовы», «Промышленность. Особые экономические зоны», «Комфортная городская среда (Умный город)».

Также в этот день состоится пленарное заседание «Молдова зовет!», в рамках которого будут обсуждаться возможности и механизмы взаимодействия российского и молдавского бизнесов. На пленарном заседании выступит Президент Республики Молдова Игорь Додон, сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета МРЭФ Андрей Назаров, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент «Опоры России» Александр Калинин, президент корпорации «БЛ ГРУПП» Георгий Боос и исполнительный директор «Восточного комитета германской экономики» Михаэль Хармс.

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет. Мероприятие проводится под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона и при поддержке «Деловой России», «Опоры России», Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Агентства стратегических инициатив. В работе форума принимают участие более 500 человек, в том числе политики и «капитаны» бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес – объединений.