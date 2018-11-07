Невероятные покупки молдавских судей: Opel за 50 евро, а Lexus за 1000

Земельные участки, люксовые дома и квартиры в элитных зонах, а также автомобили за десятки тысяч евро – это то, на что большинство жителей Молдовы должны копить из года в год, и то, что стало доступным для ряда судей всего за один, 2017 год.

Некоторые судьи утверждают, что стали счастливыми обладателями имущества, получив его в наследство, другие уверяют, что взяли кредит на его приобретение, а третьи доказывают, что они купили всё за свои кровно заработанные деньги. Хотя некоторые судьи приобрели имущество, стоимость которого значительно превышает их доходы за прошлый год.

Заработная плата одного судьи составляет от 3 до 5 средних зарплат в экономике страны. Её размер зависит от уровня судебной инстанции, в которой работает судья, а также от опыта работы. Средняя заработная плата в 2017 году составила 5 600 леев, а зарплата судей варьировала от 16 800 и 28 000 леев. Однако приобретения некоторых судей в том же году превышают их доходы за несколько лет.

Так, согласно исследованию Anticoruptie.md, более 120 сотрудников судебной системы получили в прошлом году жильё по сниженным ценам в трёх жилых домах, построенных в столице на улицах Романэ, Чеукарь и Христо-Ботев. 95 судей по всей стране стали обладателями автомобилей в прошлом году. В декларациях о доходах за 2017 год некоторые судьи значительно занизили стоимость приобретённых ими автомобилей.

Анти-рекорд в прошлом году установил судья Ион Котя из Кагула. Так, согласно его декларации о доходах, он заплатил всего 1 000 леев, то есть около 50 евро, за автомобиль Opel Vectra 1995 года производства. Примечательно, что минимальная цена за автомобиль этой марки и этого года в рекламных объявлениях составляет 700 долларов.

Лилия Трочина из суда города Бельцы утверждает, что приобрела автомобиль Nissan Almera 2001 года всего за 800 евро. Рыночная цена такого автомобиля – 2 600 евро. Ещё одна судья, Анна Панова из Апелляционной палаты Кишинёва отметила в декларации, что в 2017 году приобрела Камаз 1982 года за 20 000 леев.

Согласно декларации судья Людмилы Холевицкой из Кишинёва, она приобрела в 2017 году автомобиль BMW, произведённый в 2002 году, всего лишь за 10 000 леев. Тогда как автомобиль такого типа можно купить на автомобильном рынке в Молдове, в лучшем случае, за 5 000 евро.

А судья Елена Грумеза из Апелляционной палаты Бельц уверяет, что ей принадлежит машина Toyota Auris 2011 года производства, которую она приобрела в 2017 году всего за 20 000 леев, тогда как настоящая цена такого автомобиля составляет около 7 000 евро. Судья Валериу Пэдурарь заплатил всего 20 000 леев за Lexus 2007 года, хотя реальная его цена – 5 700 евро.

Более подробную информацию о данном исследовании можно найти на сайте anticoruptie.md.