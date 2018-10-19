Невероятное видео: как выглядит отремонтированное здание президентуры снаружи и внутри

Невероятное видео: как выглядит отремонтированное здание президентуры снаружи и внутри

Глава государства опубликовал на своей странице ролик, иллюстрирующий то, как сегодня, после долгожданного ремонта, выглядит здание одного из государственных символов страны – президентуры. 

Создатели ролика напомнили гражданам погромы 7 апреля 2009 года, в результате чего здание оказалось разрушенным и непригодным для деятельности. Президентура оставалась забытой всеми долгие годы. Став главой государства, Игорь Додон пообещал, что отремонтирует это здание. Пообещал – и сделал!

– После почти что 10 лет с попытки государственного переворота, это здание, которое является государственным символом, символом Республики Молдова, наконец было отремонтировано. Я рад констатировать, что отныне это здание будет символом не только страны, но и муниципия Кишинев, и самое важное, что оно было отремонтировано без денег из госбюджета. Более того, через несколько недель в это здание смогут зайти все желающие. По меньшей мере, раз в две недели будет день открытых дверей, и все жители Молдовы смогут посетить это здание, – отметил президент. 

Игорь Додон поблагодарил турецких партнеров за помощь в ремонте здания.

– С Богом! У Молдовы есть будущее! – добавил он. 

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