Невероятно, но факт: пожарная машина не смогла доехать до горевшего дома из-за плохих дорог (ВИДЕО)

Невероятно, но факт: пожарная машина не смогла доехать до горевшего дома из-за плохих дорог (ВИДЕО)

Пожарный автомобиль не смог добраться до горевшего дома в селе Сарата-Галбенэ Хынчештского района из-за плохого состояния дорог. Сельчане говорят, что если бы добровольцы не принялись тушить пожар, то дом сгорел бы полностью.

Инцидент произошёл вчера, 15 февраля, передаёт protv.md. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в одном из домов села, а пожарные никак не могли доехать из-за того, что их спецавтомобиль застрял по дороге в грязи. Один из сельчан снял на видео, как автомобиль пытается выехать из болота, но у него с трудом это получается.

Очевидец рассказал, что в итоге спецавтомобиль добрался до места происшествия после того, как местные жители помогли ему выбраться из грязевого плена. Огонь не успел распространиться, так как соседи и другие сельчане пришли на помощь и потушили пожар.

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