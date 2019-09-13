Невероятно, но факт: дорожники положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля (ФОТО)

Невероятно, но факт: дорожники положили асфальт вокруг припаркованного автомобиля (ФОТО)

Невероятный случай произошёл на улице Албишоара. Автомобиль, припаркованный во дворе, стал помехой для дорожников, поэтому они положили асфальт вокруг него, не дожидаясь хозяина. Таким образом, кусочек дороги под машиной остался неотремонтированным.

Фотографии были опубликованы в социальных сетях. Интернет-пользователи удивляются, почему в этом случае не были вызваны органы правопорядка, которые распорядились бы эвакуировать транспортное средство, передаёт publika.md.

Кто виноват и как будет решена проблема – неизвестно.

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