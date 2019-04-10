Неутешительная статистика: за неделю в Гагаузии произошло более 200 правонарушений

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С 1 по 10 апреля на территории Гагаузии было зарегистрировано 224 сообщения о правонарушениях. За указанный период было зафиксировано: 13 краж, 5 случаев мошенничества, 4 случая хулиганства, 17 сообщений о возгорании, 1 случай незаконного оборота наркотиков и 5 правонарушений в сфере экономики.

Помимо этого, сотрудниками Инспектората полиции Комрат был задержан уголовный преступник, объявленный в розыск за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На дорогах произошло 13 ДТП, 3 из которых с пострадавшими и 1 с погибшей жительницей с. Конгазчик Комратского района. Основной причиной аварий послужило несоблюдение ПДД, невнимательность водителей и техническое состояние автотранспорта, пишет upatogagauzia.md.

Было выявлено 11 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 4 нарушения ПДД.