Тревожная статистика: с начала года в столице умерло более 100 детей до года

Тревожная статистика: с начала года в столице умерло более 100 детей до года

С начала года и до сентября в Кишинёве умерло 102 ребёнка в возрасте до 1 года. Об этом сообщается в отчёте Национального бюро статистики.

В то же время по предварительным данным, в январе-сентябре 2019 года родилось около 6 847 детей, что на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика также показывает, что количество браков за отчетный период сократилось на 3,1%. Если в 2018 году 4 130 пар официально оформили свои отношения, то в этом году их число составило 4 004, пишет tv8.md. Число разводов составило 2 081 случай, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,4%.

 

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