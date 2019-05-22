Неутешительная статистика: с начала года более 100 человек стали жертвами торговли людьми

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С начала 2019 года было зарегистрировано около 22 преступлений, связанных с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. В их числе – 3 случая с участием детей.

Так, были выявлены 54 жертвы среди взрослых (5 женщин и 49 мужчин) и 59 среди детей (30 девочек и 29 мальчиков). Причём все несовершеннолетние жертвы проходят по одному делу, возбуждённому в 2018 году (эксплуатация детей в Греции).

С начала года, пишет tv8.md, были проведены 83 проверки в целях усиления безопасности и для проверки законности работы агентств по трудоустройству за рубежом. В то же время, в Агентство общественных услуг и Государственную налоговую службу было подано 12 заявлений, в результате чего у 5 агентств по трудоустройству за границей была отозвана лицензия. Также было заведено 3 уголовных дела за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации.