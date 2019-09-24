Неутешительная статистика: количество респираторных заболеваний в стране растёт

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Число случаев респираторных заболеваний увеличивается из года в год. Так, в прошлом году в Молдове было зарегистрировано около 600 тысяч заболеваний, что почти на 6 тысяч больше, чем в 2017 году.

Респираторные заболевания наиболее распространены среди детей, пишет trm.md. Большинство случаев было зарегистрировано в северных районах страны.

Согласно статистическим данным за 2018 год, из общего числа заболеваний 523 тысячи пришлись на новые случаи. Почти 167 тысяч случаев были зарегистрированы среди взрослых, что на 3 300 больше, чем в 2017 году. Еще почти 357 тысяч случаев пришлись на детей.