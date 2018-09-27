Неудобная Вера. Жизнь и подвиг партизанки Хоружей

27 сентября 1903 года родилась Герой Советского Союза Вера Хоружая.

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Настоящая коммунистка

Героям Великой Отечественной войны, павшим от рук немецких захватчиков, спустя полвека после войны пришлось пройти через тяжёлые посмертные испытания.

Потомки подвергли сомнению их подвиги, безжалостно сбрасывая с пьедестала вчерашних кумиров. Над теми, кто бросался с грантами под танки и без страха всходил на фашистский эшафот, откровенно смеялись.

Потом, когда этот вал негатива пошёл на убыль, появилась новая формула — «они сражались за Родину, а не за Сталина и за коммунизм».

Проблема в том, что не всех героев даже при большом желании можно вместить в эти удобные сегодня рамки.

Вера Захаровна Хоружая — как раз из таких. Ещё девчонкой приняв всей душой идеалы коммунизма, она осталась им верна до самой последней минуты. И эти её убеждения не смогли сломать ни польские застенки, ни тюрьма НКВД, ни фашистская камера смертников.

Вера Хоружая родилась в Бобруйске в семье служащего, белоруса по национальности, 27 сентября 1903 года. Вскоре семья перебралась в город Мозырь, где девочка и окончила гимназию.

Российская Империя вступила в эпоху великих потрясений и перемен, ужаснувшую простых обывателей своей жестокостью.

Семья Хоружих была в стороне от политики. Семья — да, но не Вера. Она была подростком, когда раз и навсегда выбрала для себя идеи большевиков. В 16 лет она покинула семью, уйдя на Гражданскую войну. В Красной Армии девушка участвовала в боях с отрядами Булак-Балаховича. В 1921 году Вера стал членом ВКП (б).

После окончания Гражданской войны она работала в школе, затем в ЦК комсомола Белоруссии.

Агитатор, опасный даже в застенках

По итогам советско-польской войны 1920–1921 гг. под польской оккупацией оказалась Западная Белоруссия. На захваченных землях поляки проводили политику ассимиляции, ополячивания местного белорусского населения.

Вера Хоружая стремилась участвовать в борьбе за освобождение Западной Белоруссии. В 1924 году она отправляется на оккупированные белорусские земли для участия в деятельности местного подполья.

21-летнюю девушку избирают секретарём ЦК комсомола Западной Белоруссии и членом ЦК Компартии Западной Белоруссии. Блестящий пропагандист, Вера стремительно увеличивает ряды тех, кто вступает в активную борьбу с польскими оккупантами.

Польские спецслужбы тоже не зря ели свой хлеб, и осенью 1925 года Вера Хоружая была арестована в Белостоке. За свою деятельность она получила шесть лет тюрьмы, которые потом были увеличены до восьми.

Однако это не сломало Веру. Из заключения она писала письма, пронизанные жаждой борьбы и уверенностью в победе. В 1931 году эти послания из тюрьмы выйдут в СССР отдельной книгой под названием «Письма на волю». Книгу высоко оценит вдова Ленина Надежда Константиновна Крупская.

В 1932 году по межгосударственному соглашению между СССР и Польшей об обмене политзаключёнными Вера Хоружая вернётся в Советский Союз. Однако возвращаться к родителям, брату и сестре, чтобы вести размеренный образ жизни, коммунистка не собиралась.

Ещё в 1930 году за заслуги в борьбе за освобождение Западной Белоруссии Вера Хоружая была награждена орденом Красного Знамени.

Сквозь жернова «Большого террора»

После возвращения в Советский Союз она занималась партийной работой в Минске и на крупных промышленных стройках. Нашлось время и для личной жизни — Вера вышла замуж, и в 1936 году у неё родилась дочка, которую назвали Аней.

В этот момент Вера Хоружая работала заведующей Домом партпросвещения на «Балхашстрое».

Как и всякий человек, чьи убеждения не являются простым повторением заученных фраз, коммунистка Хоружая умела сомневаться и критиковать то, что ей казалось неправильным, пусть даже речь шла о партийной стратегии и тактике.

Такая жизненная позиция была крайне неудобной накануне «Большого террора». И 10 августа 1937 года белорусская подпольщица Вера Хоружая была арестована органами НКВД. Обвиняли Веру в провокаторской деятельности и шпионаже в пользу Польши. Кто был автором доноса, доселе точно не известно. Некоторые историки считают, что им был… супруг Веры, Станислав Мертенс. Точные мотивы поступка неизвестны, к тому же к моменту ареста муж уже сам сгинул в лагерях.

Впрочем, дочь Веры, Анна Шляпникова, много десятилетий спустя считала иначе: отец просто отрёкся от матери, а его дальнейшая судьба неизвестна.

В любом случае дочь Веры Хоружей говорить и вспоминать о своём отце не хотела. Когда мать Ани арестовали, девочке было всего девять месяцев. Её забрали родные Веры.

У людей, попавших в жернова «Большого террора», на оправдание и спасение шансов почти не оставалось. Но сломать коммунистку Хоружую и заставить её признаться в шпионаже не удалось ни одному из четырёх следователей, которые с ней работали.

Мало того, убеждённость в идеалах, которые Вера выбрала ещё в юности, не поколебали несправедливые обвинения и тюремные застенки.

Суд по делу Веры Хоружей состоялся в августе 1939 года. Двухдневное заседание превратилось в бенефис 36-летней женщины, которая заявляла о своей невиновности. «Я останусь такой же, какой я есть на сегодняшний день, до конца преданной нашей партии, которая является для меня самым дорогим в моей жизни», — сказала она в своём последнем слове.

15 августа 1939 года Вера Хоружая была оправдана и освобождена из-под стражи. В этот период новый глава НКВД Лаврентий Берия как раз занимался пересмотром дел, которые были возбуждены в период руководства его предшественника, Николая Ежова.

Короткое счастье в океане страданий

Жизнь Веры вновь стремительно переменилась. Месяц спустя части Красной Армии освободят Западную Белоруссию. В октябре 1939 года коммунистка Хоружая восстановлена в партии.

В 1940 году Вера Хоружая с семьёй возвращается в Белоруссию, где работает сначала в горкоме партии в Телеханах, а затем в Пинске.

Вера второй раз вышла замуж — её супругом стал Сергей Корнилов. В сентябре 1940-го пламенной коммунистке исполнилось 37 лет. Казалось, самые тяжёлые испытания в жизни позади.

Новый 1941-й год Вера встречала за праздничным столом с 4-летней дочерью Аней и любимым мужем. Это торжество останется самым ярким воспоминанием дочери о маме.

22 июня 1941 года началась война с фашистской Германией. Противник наступал стремительно, захватывая территорию Белоруссии. Дочку вместе с сестрой и другими родственниками Вера успела отправить в эвакуацию, а сама с мужем Сергеем ушла в партизанский отряд.

Сергей Корнилов погиб в одном из первых же боёв с немцами в районе Пинска. Потеряв любимого человека, Вера написала: «Я вспомнила сильные и жёсткие слова Долорес Ибаррури: лучше быть вдовой героя, чем женой труса, — и по-новому поняла смысл этих слов».

Она не жалела себя, в то время как товарищи по партизанскому отряду искали способ переправить Веру в тыл — женщина была беременна.

Осенью 1941 года Веру Хоружую отправили через линию фронта с донесением о деятельности партизанского отряда. Добравшись до своих, Вера узнала, что назад её не пустят — командование отправило беременную партизанку к родным, которые жили в эвакуации в Пензе.

Там Вера Хоружая родила мальчика, которого назвала Сергеем, в честь погибшего мужа. Сергей Сергеевич Хоружий, родившийся через несколько месяцев после гибели отца, станет известным физиком. Дочь Веры Анна окончит Тимирязевскую сельскохозяйственную академию и станет агрохимиком и почвоведом.

Вся жизнь во имя Родины

Но это будет потом. Тогда же, в конце 1941 года, Вера Хоружая находилась в глубоком тылу рядом с пятилетней дочерью и новорождённым сыном.

Эта хрупкая 38-летняя женщина к тому времени пережила столько испытаний и боли, что хватило бы на десятерых. Разве можно требовать большего самопожертвования?

Однако Вера рвалась назад, в Белоруссию, в подполье. «Я… невыносимо томлюсь от мысли, что в такие грозные дни, когда фашистские изверги терзают и топчут родную мою Белоруссию… остаюсь в резерве…» — пишет она в декабре 1941 года секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону Пономаренко.

С позиций сегодняшнего времени многие не могут понять мотивов, которые двигали Верой. Кто-то считает её бездушной матерью. Кто-то ищет причину в кознях НКВД, якобы шантажом заставившего лезть женщину в самое пекло.

В век, когда успех измеряется размером дохода, самоотречение Веры Хоружей, готовой пожертвовать всем в борьбе за свободу Родины и торжество коммунистических идеалов, кажется абсурдным и ненормальным.

Но Вера Хоружая руководствовалась этими принципами всю жизнь. И, попрощавшись с детьми, которых она оставила на попечении сестры, Вера едет в Москву, чтобы готовиться к нелегальной работе на оккупированных территориях.

В августе 1942 года Вера Хоружая во главе группы подпольщиков, подготовленных в Москве, отправляется для работы в Витебск. По документам, подготовленным в Центре, она проходила как Анна Сергеевна Корнилова. В качестве псевдонима Вера взяла имена детей и фамилию погибшего мужа.

Провал в Витебске

Группа Корниловой-Хоружей базировалась в партизанском отряде близ Витебска. Задача подпольщиков заключалась в проникновении в город и налаживании сети информаторов из числа горожан для сбора оперативных сведений о противнике.

К осени 1942 года Витебск был наводнён фашистскими войсками и подразделениями спецслужб гитлеровцев. Первые же попытки проникновения в город показали, что документы, сделанные в Москве, не являются надёжными, а подпольная работа чрезвычайно затруднена активной деятельностью органов немецкой контрразведки.

Тем не менее группа Веры Хоружей наладила работу в Витебске. Благодаря данным подпольщиков, советская авиация наносила точные удары по складам боеприпасов и горючего, по казармам гитлеровцев, причиняя им большой урон в живой силе и технике.

Однако полностью устроить группу в городе оказалось невозможным. Фашисты буквально шли по пятам подпольщиков.

Штаб партизанского отряда пришёл к выводу, что и самой Вере с теми её подчинёнными, кто всё-таки устроился в городе, рисковать дальше нельзя. Однако окончательного решения о покидании Витебска группой Хоружей принято не было.

13 ноября 1942 года случился провал. Фашистами были арестованы сама Вера Хоружая, посланные к ней для связи из партизанского отряда Софья Панкова и Клавдия Болдачева, а также ещё ряд участников подпольной группы, действовавшей в Витебске.

О провале группы в отряде стало известно лишь 26 ноября. Точной информации о судьбе подпольщиков не было в течение долгого времени. Данные о последних днях Веры Хоружей добывались буквально по крупицам. Стало известно, что одна из участниц её группы выдала подлинное имя Веры — до того момента она оставалась для гитлеровцев Анной Корниловой. Кроме того, немцам удалось расшифровать донесения группы.

Несломленная

Подпольщиков перевели в Витебскую тюрьму для особо важных преступников. Возможно, последней, кто видел Веру Хоружую живой, стала Анна Киташева — разведчица армейской разведгруппы, которая стала одной из немногих, вышедших живыми из Витебской спецтюрьмы СД.

3 декабря 1942 года она оказалась в камере, где было более двадцати арестованных. Среди них выделялась маленькая женщина средних лет, чьим мужеством восхищались её товарищи. На ней не было живого места от побоев, однако, несмотря на почти трёхнедельные пытки, гитлеровцам не удалось получить от неё никакой информации.

Самостоятельно женщина ходить не могла, её поддерживала подруга.

Около шести утра 4 декабря 1942 года всех обитателей камеры, кроме Киташевой, вывели во двор. Позднее Киташеву и заключённых других камер заставили сортировать одежду, которая была на уведённых утром. Среди прочих вещей там были и бусы, принадлежавшие той самой изувеченной, но несломленной женщине.

Уже после освобождения из Витебска было установлено, что массовые казни подпольщиков гитлеровцы проводили на территории бывшего 5-го железнодорожного полка. Скорее всего, именно там приняли смерть Вера Хоружая и её соратницы по борьбе.

Именно отсутствие точных сведений об обстоятельствах гибели подпольщицы стало причиной того, что вопрос о награждении героини растянулся на годы.

Но справедливость, борьбе за которую посвятила свою жизнь белорусская коммунистка, восторжествовала.

За активное участие в революционной деятельности и проявленный героизм в борьбе против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1960 года Вере Захаровне Хоружей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.