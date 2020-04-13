Неудачный поворот стал причиной ДТП в Теленештах: три человека госпитализированы (ФОТО)

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Три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после того, как машина, в которой они находились, вылетела с трассы на опасном повороте и перевернулась в поле.

Согласно полученным данным, авария произошла сегодня во второй половине дня в Теленештском районе. В автомобиле находились три человека: 36-летний водитель и два пассажира 24 и 34 лет, передаёт deschide.md.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, автомобиль ехал из села Ратуш в Бэнештий Ной. Водитель не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машина вылетела с трассы.

– В результате аварии пострадали три человека. Они были госпитализированы в районную больницу Теленешт, – сообщила Бециву.

Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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