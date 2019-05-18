Неудачные попытки подкупить патрульных могут обернуться тюремным сроком для четырёх мужчин

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Четверым мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы или штраф в размере от 100 000 до 200 000 леев за неудачные попытки подкупить патрульных. Инциденты были зарегистрированы в Сынжерейском, Глодянском и Рышканском районах.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, водители, которые были пойманы в состоянии алкогольного опьянения, с поддельным водительским удостоверением, а также которые превысили скорость движения, предложили полицейским взятки в размере от 300 до 3 500 леев для того, чтобы разрешить ситуацию. Согласно материалам дела, в момент заполнения протоколов о нарушениях полицейские неоднократно предупреждали водителей о последствиях дачи взятки сотрудникам првоохранительных органов, однако водители настаивали на своём, бросая деньги в машину полицейских. Полицейские немедленно сообщили об инцидентах, а водители были отконвоированы в ИП.

Стоит отметить, что с начала текущего года в Молдове было зарегистрировано 8 случаев активной коррупции, а 13 полицейских сообщили о попытках подкупа. В связи с этим Полиция РМ напоминает гражданам о том, что подкуп должностного лица влечёт за собой уголовную ответственность и квалифицируется как активная коррупция.