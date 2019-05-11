Неудачное ограбление завершилось задержанием группы подростков

Неудачное ограбление завершилось задержанием группы подростков

Группа подростков пыталась проникнуть на территорию электроаппаратного завода в Тирасполе. Молодчики разбили дверь проходной. Однако злоумышленников спугнул, пришедший на шум охранник.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, правонарушители бросили металлический прут и попытались скрыться. Сторож позвонил в милицию. Первыми к месту происшествия прибыл экипаж УВО. Охранник описал приметы подозреваемых и пояснил, что они убежали в направлении железной дороги. Патруль вневедомственной охраны запросил подкрепление. Силами двух экипажей злоумышленники были задержаны. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

По факту умышленного повреждения имущества проводится доследственная проверка.

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