Неудачная попытка ограбления завершилась для двух рыбнинчан в изоляторе

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В совершении преступления подозреваются 2 ранее судимых рыбничанина. Они неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств, кражу, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

На этот раз приятели 42-х и 34-х лет искали «лёгкие» деньги, чтобы похмелиться, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Злоумышленники вошли на территорию одного из домовладений. Из незапертого сарая они вынесли 4 металлических уголка. Незваных гостей увидела 56-летняя хозяйка дома. Когда женщина пригрозила вызвать милицию, похитители бросили «добычу» и скрылись.

В территориальный ОВД о грабителях потерпевшая всё же сообщила. Сотрудники Госавтоинспекции по горячим следам задержали злоумышленников и водворили их в изолятор временного содержания Рыбницкого отдела внутренних дел. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.