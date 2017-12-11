Нетрезвый водитель-рецидивист чудом не спровоцировал ДТП (ВИДЕО)

Безответственного мужчину вовремя заметили патрульные инспекторы.

Инцидент произошел накануне, 10 декабря, возле районной больницы Калараша. Патрульный экипаж заметил автомобиль марки Fiat, который двигался хаотично и едва не совершил лобовое столкновение с другим автомобилем прямо на глазах у блюстителей порядка.

Патрульные немедленно остановили подозрительный автомобиль, и обнаружили в нем явно нетрезвого 41-летнего жителя Калараша. При проверке алкотестером в выдыхаемом им воздухе обнаружилось 1,72 мг/л алкоголя.

Проверив гражданина по базе, сотрудники полиции обнаружили, что на протяжении текущего года мужчину уже два раза ловили в нетрезвом состоянии за рулем, а в июне его лишили водительских прав.

Согласно законодательству, вождение автомобиля в нетрезвом виде наказывается штрафом в размере до 42 500 леев, а также лишением прав на срок от 3 до 5 лет.