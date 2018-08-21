Нетрезвый тираспольчанин упал, “уходя” из гостей через окно по связанным простыням

Нетрезвый тираспольчанин упал, “уходя” из гостей через окно по связанным простыням

Необычный инцидент произошел в Тирасполе.

Об упавшем с высоты четвертого этажа мужчине в полицию сообщили врачи. В ходе разбирательств пострадавший рассказал, что находился в гостях, где употребил изрядное количество спиртного.

– Когда настало время уходить, выяснилось, что дверь заблокирована. Хозяйка предложила спуститься из окна по простыням. Связав их, она зацепила самодельный «канат» за крюк под подоконником. На уровне 3-го этажа узлы развязались, и молодой человек упал на газон, – сообщили в МВД Приднестровья.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе переломы. По данному факту проводится проверка.

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