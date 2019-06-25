Нетрезвый тираспольчанин решил прыгнуть с моста: его сумели отговорить спасатели

Нетрезвый тираспольчанин решил прыгнуть с моста: его сумели отговорить спасатели

20 июня на мосту, соединяющем Тирасполь и Кицканы, едва не свёл счёты с жизнью 32-летний житель Тирасполя. На это его толкнули проблемы в личной жизни.

Как пишет mvdpmr.org, мужчина перелез за перила и уже готовился прыгнуть. Однако опрометчивый шаг предотвратили спасатели. Один на лодке поспешил под мост, другой помчался на инженерное сооружение через Днестр.

В последний момент находящемуся в нетрезвом состоянии мужчине помешали совершить задуманное. Сотрудники милиции доставили тираспольчанина в Центр вытрезвления граждан. Позже с ним провели разъяснительную беседу.

 

 

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