Нетрезвый тираспольчанин дважды вызывал спасателей тушить возгорание

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О задымлении в квартире на третьем этаже в экстренную службу сообщили соседи. Инцидент произошёл 6 декабря в Тирасполе.

Дверь пожарным открыл 51-летний владелец жилья в нетрезвом состоянии. Он принимал друзей, пишет mvdpmr.org. Тлеющее кресло и содержимое перевёрнутой пепельницы специалисты потушили подручными средствами. Помощь врачей никому не понадобилась.

Спустя четыре часа по этому адресу вновь приехали пожарные. На сей раз специалисты потушили тлеющий матрас. Спасателям гражданин пояснил, что случайно уронил горящую спичку на постель.

Мужчину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали лёгкое отравление продуктами горения.

По факту пожаров ведётся разбирательство.