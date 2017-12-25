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Нетрезвый приднестровец пытался убить свою сожительницу

Нетрезвый приднестровец пытался убить свою сожительницу

Инцидент произошел в Дубоссарах.

Как рассказали в МВД Приднестровья, “употребивший” 37-летний дебошир устроил скандал со своей сожительницей. В определенный момент ярость мужчины превзошла границы, он схватил кухонный нож и приставил его к шее женщины, угрожая убить.

По счастью, жертве удалось вырваться из рук домашнего тирана. Женщина немедленно вызвала милицию.

Подозреваемого обезвредили и задержали сотрудники районного отдела внутренних дел. Сейчас он даёт показания. По заявлению пострадавшей ведётся разбирательство.

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