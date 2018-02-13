Нетрезвый приднестровец едва не сгорел заживо в своем доме

Пожар произошел 12 февраля в одном из сёл Рыбницкого района.

43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прилег отдохнуть, закурив при этом. Неосторожный поступок едва не стоил ему жизни: кровать загорелась от окурка.

– Мужчина успел выбраться из горящего помещения и обратился за помощью. Прибывшие к месту происшествия пожарные за 12 минут сбили пламя и спустя час ликвидировали возгорание, – сообщили в МВД Приднестровья.

Виновник ЧП привлечён к административной ответственности за нарушение Правил пожарной безопасности.