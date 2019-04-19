Нетрезвый пешеход попал под машину в Рыбнице

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42-летняя автоледи, управляя автомобилем Hyundai, сбила пешехода. Мужчина 34-х лет шёл вдоль дороги. Внезапно он изменил направление движения в сторону проезжей части.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы. Врачи диагностировали у него закрытый перелом левой голени.

У обоих участников дорожно-транспортного происшествия отобраны образцы биопроб и направлены на экспертизу. Предположительно, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится разбирательство.