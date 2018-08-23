Нетрезвый пешеход-нарушитель был сбит ночью в Кишиневе (ВИДЕО)

Нетрезвый пешеход-нарушитель был сбит ночью в Кишиневе (ВИДЕО)

ДТП произошло на столичном бульваре Гагарина.

По словам пресс-секретаря полиции Натальи Стати, 28-летний пешеход находился в сильном алкогольном опьянении и вышел на дорогу, не удостоверившись в безопасности. Здесь его сбил автомобиль такси с 60-летним мужчиной за рулем.

Поясняя ситуацию, мужчина рассказал, что ехал по правилам, а пешеход внезапно появился перед машиной. Алкотестер показал, что таксист не употреблял алкоголь, пишет canal3.md.

На место происшествия прибыла “скорая помощь”, сбитый был госпитализирован. Его жизнь находится вне опасности.

Полиция проводит расследование. Водитель будет наказан в зависимости от тяжести травм сбитого.

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