Нетрезвый мотоциклист получил травмы, врезавшись в “скорую помощь” (ФОТО)

Нетрезвый мотоциклист получил травмы, врезавшись в “скорую помощь” (ФОТО)

ДТП произошло во второй половине дня сегодня, 5 сентября, в селе Кэйнарь Векь Сорокского района.

Спецавтомобиль ехал на вызов, когда на выезде из населенного пункта столкнулся с мотоциклом. Согласно информации полиции, 52-летний водитель мотоцикла не предоставил приоритет “скорой”, как того требовали правила, пишет protv.md.

Сообщается также, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения, и у него не было прав. Мужчина был доставлен в больницу.

Если мотоциклист будет признан виновным в ДТП, ему грозит штраф.

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