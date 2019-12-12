Нетрезвый молдаванин без документов попытался обманным путём попасть в соседнюю страну (ВИДЕО)

0

Гражданин Молдовы попытался попасть в соседнюю страну, минуя пограничный контроль. Как выяснилось, у мужчины, ранее нарушавшего закон, не было проездных документов.



Инцидент произошёл 11 декабря в пункте пропуска “Леушены”. В автобусе, курсирующем по маршруту “Кишинёв-Бухарест”, был обнаружен 38-летний гражданин Молдовы, у которого не было документов, необходимых для пересечения государственной границы. Более того, от гражданина исходил сильный запах алкоголя.

Мужчине не разрешили пересечь государственную границу и предложили покинуть территорию пункта пропуска и вернуться обратно. Однако гражданин спрятался за припаркованными на границе грузовиками и попытался пешком пересечь контрольно-пропускной пункт с намерением незаконно попасть в Румынию.

Пограничники задержали нарушителя. Обстоятельства инцидента выясняются.