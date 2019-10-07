Нетрезвый и без прав: лихач из Григориополя попал в больницу (ФОТО)

Нетрезвый и без прав: лихач из Григориополя попал в больницу (ФОТО)

22-летний житель Григориополя приехал в гости к родственникам. Радушные хозяева пригласили его за стол, вместе выпили за встречу. В ходе застолья гость вызвался помочь двоюродному брату перевезти кукурузу с участка, расположенного на окраине села.

Молодой человек сел за руль мотоцикла, но по пути не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. У пациента диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, у молодого человека не было водительского удостоверения. Он будет привлечён к ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Его родственник понесёт наказание за то, что передал управление нетрезвому водителю.

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