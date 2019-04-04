Нетрезвый бендерчанин попался без прав за рулём чужого авто

Нетрезвый бендерчанин попался без прав за рулём чужого авто

В Бендерах компания молодых людей распивала спиртные напитки в квартире одного из приятелей. Когда одна из девушек засобиралась домой, нетрезвый мужчина вызвался её проводить, причём предложил отвезти на машине друга.

Далеко уехать на чужом автомобиле молодым людям не удалось. Наряд ДПС заметил Renault, подозрительно вилявший по дороге. Водитель не отреагировал на требование автоинспекторов остановиться и попытался скрыться. Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железное ограждение клумбы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства выяснилось, что транспортное средство принадлежит 32-летнему жителю Новоаненского района. Правонарушитель, проживающий в г. Бессарабка, сел за руль в состоянии опьянения и без прав. В Бендеры мужчины приехали погостить у знакомых.

По факту происшествия проводится проверка. Водителю предстоит компенсировать законному владельцу ремонт повреждённой машины, а также ответить перед законом за нетрезвое вождение.

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