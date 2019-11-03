Нетрезвые водители и грубые технические нарушения: что показали проверки в компаниях такси (ФОТО)

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Столичная полиция совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта провели спонтанные проверки нескольких служб такси. В результате было выявлено внушительное количество нарушений.

Проверки велись с 28 октября по 1 ноября, пишет tv8.md. Среди зарегистрированных нарушений: технические неисправности, изношенные шины, неработающие или повреждённые осветительные приборы, а также водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В то же время было зафиксировано более 20 грубых нарушений, в результате чего было изъято несколько номерных знаков и выписаны штрафы.