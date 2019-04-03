Нетрезвому жителю Конгаза грозит срок за попытку подкупа полицейских (ФОТО)

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Житель Конгаза был задержан 2 апреля сотрудниками антикоррупционной службы. Мужчина, попавшийся пьяным за рулём мотоцикла, попытался подкупить патрульных полицейских.

По просьбе инспекторов представить необходимые документы, 31-летний мужчина сообщил, что не имеет водительских прав. Подозреваемый предложил 5 000 российских рублей сотрудникам Национального инспектората патрулирования за то, чтобы они также не регистрировали факт вождения в нетрезвом виде. Проведённый тест на алкотестере показал 0,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Подозреваемый был задержан на 72 часа сразу после того, как передал двум сотрудникам НИП 5 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.