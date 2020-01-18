Нетрезвого угонщика на чужой машине задержали в Григориополе

Нетрезвого угонщика на чужой машине задержали в Григориополе

Автомобиль “ВАЗ-21013” правоохранители Григориопольского района остановили ночью на пропускном пункте села Бычок. За рулём находился молодой человек с явными признаками опьянения. Документов на транспортное средство у него не оказалось.

Водитель сказал, что взял машину у брата, но подробности рассказать не смог. Не дала внятных ответов и нетрезвая женщина, которая находилась в салоне авто, пишет mvdpmr.org.

На место вызвали сотрудников милиции. В ходе разбирательства были установлены личности водителя и пассажира. Мать и сын снимали дом в селе Малаешты. Как выяснилось, из этого населённого пункта 20-летний парень и угнал машину. Владелец обнаружил пропажу, когда вышел на улицу и увидел пустой двор.

По факту угона проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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