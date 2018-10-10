Нет повода для ликования

О низких показателях экономического роста Молдовы

Национальное бюро статистики опубликовало данные, из которых следует, что во II квартале 2018 года валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих рыночных ценах составил 44 166 млн леев, а в реальном выражении возрос на 5,2% по сравнению со II кварталом 2017 года.

А в целом за полугодие – на 4,5%. И тут же родилось утверждение о том, что «…экономический рост в 5,2% означает, что двигатели экономики работают в быстром темпе».

Импотентное производство

Да, если учесть, что за годы проевропейского правления – с 2009 по 2017-й – средний темп роста ВВП составил 3,3%, то подобное достижение в модернизации страны якобы налицо. Но ведь в 2010-м к предыдущему году уже был зафиксирован рост на 7,1%, в 2011 – 6,8%, а в 2013 – вообще на 9,4%! И это не за один какой-то квартал, а в целом за год! Однако такие рекорды впоследствии нивелировались рецессиями, когда ВВП проваливался в минус.

А предпосылок для устойчивого роста у Молдовы как не было, так и нет. Прежде всего это не просто игнорирование российского рынка, а и масса политических заявлений и акций, направленных на ухудшение отношений с Российской Федерацией. При этом у большинства высокопоставленных функционеров и политических деятелей, похоже, напрочь отсутствует понимание того, что любое производство имеет смысл лишь тогда, когда есть кому продать произведённое с рентабельностью, обеспечивающей расширенное воспроизводство. К тому же на западном и восточном рынках востребованы во многом различные группы товаров. На Запад идёт почти половина молдавского экспорта – это продукция из давальческого сырья, включая чистый реэкспорт, и около трети экспорта – пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи и другое примитивное сырьё. А наукоёмкие и высокотехнологичные изделия, продукция животноводства, овощи, фрукты и продукты их переработки как правило там неконкурентоспособны. Да и в их жёсткие сертификационные требования молдавская продукция не вписывается. Всё это можно продавать на Восток и, прежде всего, в Россию.

Сбой «двигателей экономики»

А коль нет потенции в производстве, это порождает хроническое сокращение объёмов кредитования, которое происходит в последние годы. В частности на конец нынешнего первого полугодия банковский кредитный портфель уменьшился до 33,1 млрд леев, тогда как год назад он составлял 34,2 млрд. Характерно и то, что при таком снижении общих объёмов кредитования потребительских кредитов стало больше.

За этот же период объём леевых депозитов увеличился с 31,2 млрд до 35,9 млрд леев, в том числе физических лиц с 20,4 млрд до 22,2 млрд. В иностранной валюте изменения были незначительными – 25,0 млрд и 25,2 млрд леев.

Странная получается картина: денег у банков становится всё больше, а кредитов существенно меньше! И это при снижении их стоимости в виде процентных ставок от 10,03% до 8,72% годовых. Таким образом получается, что спрос на заёмные средства снижается. А это уже явный признак того, что «двигатели экономики» работают вовсе не в убыстряющемся темпе, как пытаются нас убедить, а в замедляющемся.

Второй важнейший признак стагнации экономики – это сокращение формально занятых, то есть тех, кто трудится официально и на выплачиваемую заработанную плату начисляются налоги. Так, если во II квартале 2017 года их числилось 808,9 тыс., то через год уже осталось только 791,8. В то же время неформально занятых, то есть в теневом секторе экономики, было 461,4 тыс., а через год – уже 551,6 тыс. Сразу плюс 21,9%! И прибавку этой «занятости», как утверждает официальная статистика, обеспечило сельское хозяйство в 96,4 тыс. тружеников – от 441,0 тыс. до 537,4 тыс.

И после этого нас пытаются убедить в том, что при подобном росте теневой экономики в стране начала снижаться коррупция?!

Помимо этого, при сохранении уровня производительности аграрного труда рост числа занятых должен был бы повлечь, как минимум, и не менее внушительное увеличение производства. Однако здесь зафиксирован рост объёма валовой продукции лишь на 7,2%. Да и эта прибавка явилась следствием не ударного труда, а более высоких темпов сбора урожая сельскохозяйственных культур – созрело-то всё в нынешнем году намного раньше. А значит, эти дополнительные объёмы будут нивелированы в третьем квартале и по году в целом. К тому же следует учесть, что почти половина якобы трудоустроенных в этом секторе экономики уже многие годы производит продукцию исключительно для личного потребления, а не на продажу.

А промышленность, строительство и услуги ушли в минус.

Подняться над плинтусом

А теперь ещё один удручающий показатель: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС).

Дело в том, что уровень внутренних цен и тарифов в различных странах существенно отличается, что отражает сложившуюся там покупательную способность доллара США. И эти показатели для более адекватной оценки ВВП по каждому государству ежегодно пересчитываются. Прежде всего этим занимаются такие авторитетные организации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития. Результаты их анализов незначительно отличаются друг от друга, и любой желающий может без проблем ознакомиться с ними в интернете. А мы рассмотрим лишь данные, приводимые МВФ.

Оказывается, что по итогам 2017 года ВВП на душу населения по ППС у Молдовы остаётся самым низким в Европе – 5661 доллар. У развитых стран он в десятки раз выше. И чтобы приблизиться к их сегодняшнему уровню развития при нынешних темпах роста ВВП, а по сути топтания почти на месте, нам потребуется более сотни лет.

Да что развитые страны! Даже у соседней Украины, уже четыре года находящейся в состоянии фактической гражданской войны, ВВП 8713 долларов. И у Российской Федерации – 27 834 доллара. У Румынии – 24 508 долларов. А чтобы заметно подняться над уровнем плинтуса к среднеевропейским показателям, нашей стране, как считают многие экономические эксперты, необходимы темпы роста ВВП не менее 10% в год.

И для этого есть все необходимые условия, ими нужно лишь воспользоваться. При этом страна должна перейти от нынешнего псевдоразвития, основанного на потреблении и замешанного на запредельной коррупции захваченного государства, к инвестиционной модели – по известному в среде экономистов афоризму «Невидимая рука Адама Смита определяет, куда течь деньгам». Однако у нас пока многое делается так, что эта рука указывает: деньгам не очень уютно в Молдове.

Путь в никуда

Да и рост потребления во многом обеспечивают вновь увеличивающиеся объёмы официальных денежных переводов наших соотечественников из-за рубежа, а также то, что ввозится благодаря им же в страну наличностью. Опять же, по сравнению с первым полугодием 2017 года денежные переводы за истекшие шесть месяцев увеличились с $551,7 млн до $640,4 млн, а сальдо между продажей и покупкой иностранной валюты в валютных кассах выросло с $844,1 млн до $925,8 млн.

Это в свою очередь во многом и обеспечило рост валовой добавленной стоимости в секторе оптовой и розничной торговли на 9,5%, удельный вес которой в ВВП достиг 14,8%.

Однако наращивание экспорта рабочей силы бесконечно увеличиваться не может, и как только денежные поступления от наших соотечественников начнут сокращаться, как это уже было не единожды, рост ВВП незамедлительно трансформируется в рецессию. И наряду с углубляющейся деградацией сферы образования и науки это уже путь в никуда.

ЛЫКО В СТРОКУ!

Байки для американцев

Немалую роль в сложившейся экономической ситуации в стране играет и остающееся безнаказанным уже четыре года хищение из банковского сектора миллиарда евро. Никто из непосредственных участников этого злодеяния так и не был привлечён к ответственности и ни один похищенный лей не возвращён. А то, что якобы возвращено, так это суммы от реализации активов трёх ликвидированных банков. Тем не менее, отвечая на вопросы членов «Атлантического совета» в Вашингтоне, Андриан Канду утверждал, что «90% активов найдены, а сейчас речь о процессе их возвращения».

А теперь представьте себе картину: у вас прилюдно из кармана вытащили бумажник, и вы схватили вора за руку. Но бумажник он всё-таки умудрился скинуть своему подельнику. Однако полиция, прибывшая для разбора этой кражи, отпускает карманника и заявляет вам, что они займутся процессом возвращения похищенного.

Именно подобным Андриан Канду потчевал американцев, которые, надо полагать, всё это проглотили.

Михаил Пойсик,

доктор экономики, НИЭИ