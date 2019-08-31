Нет поборам: родителям напомнили о запрете сбора средств в учебных учреждениях

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Сбор незаконных платежей в системе образования запрещён. Об этом в очередной раз напомнили в Министерстве просвещения, культуры и науки, которое издало соответствующий приказ.

В ведомстве заявили, что родители не должны платить незаконные суммы, а дети должны посещать школу в обстановке, основанной на справедливости, профессионализме и безопасности, пишет moldpres.md. В то же время, Минпросвет обратил внимание директоров и преподавателей учебных заведений на то, что они должны оперативно реагировать и принимать необходимые меры для предотвращения коррупции в системе. В таких ситуациях настоятельно рекомендуется уведомить Министерство просвещения и Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Профильное ведомство также призвало все учреждения системы образования стать примером прозрачности и неподкупности.