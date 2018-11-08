Нет оснований для увеличения

Я пережил блокаду Ленинграда. В одном из номеров газеты «Аргументы и факты» мне попался на глаза материал, где говорится о льготах для ветеранов, в том числе инвалидов и участников войны. Положены ли мне льготы? В. Петроченко, Теленешты

Дело в том, что газета «Аргументы и факты», распространяемая на территории Республики Молдова, состоит из основной части, где публикуются материалы и информация, касающаяся только граждан Российской Федерации, и вкладыша «АиФ в Молдове», содержащего местные новости. Льготы для инвалидов и участников войны, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», о которых говорите вы, г-н Петроченко, касаются жителей России и к «блокадникам» – гражданам РМ не имеют никакого отношения.

Как отмечается в официальном ответе Национальной кассы социального страхования, подписанном заместителем председателя Алексеем Сычом, вы являетесь получателем ежемесячного государственного пособия, которое в Республике Молдова предусмотрено для лиц, находившихся в городе Ленинграде в период его блокады (с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года) в размере 700 леев. Эта сумма вам была установлена в соответствии с положениями Закона №121-XV от 3 мая 2001 года «О дополнительной социальной защите некоторых категорий населения».

– Социальные выплаты, которые вы получаете, установлены в соответствии с нормами закона правильно, и нет оснований для их увеличения, – резюмирует Алексей Сыч.