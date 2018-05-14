Нет – НАТО, да – нейтралитету: результаты опроса БОМ

Нет – НАТО, да – нейтралитету: результаты опроса БОМ

Самое лучшее решение для обеспечения безопасности Молдовы – это поддержание нейтрального военного статуса.

В этом уверены 56% граждан страны, принявших участие в опросе “Барометр общественного мнения”, результаты которого были представлены сегодня, 14 мая.

Также большинство граждан Молдовы негативно относится к инициативе вступления нашей страны в НАТО. Так, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении Молдовы в этот военный союз, 53% жителей страны проголосовали бы против. “За” НАТО готовы проголосовать лишь 21% опрошенных.

Исследование “Барометр общественного мнения” проводилось с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.

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