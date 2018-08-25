Нет беспорядкам и насилию: в полиции рассказали о подготовке к протесту в центре Кишинева

Генинспекторат полиции выступил с рядом рекомендаций в связи с обеспечением общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения протеста, который состоится завтра на площади Великого национального собрания.

Граждан призвали к мирному протесту, предупредив, что пронос оружия или других опасных предметов запрещен. Жителей столицы призвали сообщать полицейским в случае, если в толпе они увидят вооруженных людей.

– Также строго запрещено участвовать в митинге людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сообщайте о таких гражданах полиции. Граждан, которые придут на митинг с детьми, убедительно просим не упускать их из поля зрения, – отметил представитель Управления общественной безопасности Даниел Мазепа.

В свою очередь, начальник Главного управления уголовного преследования ГИП Григорий Мога отметил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков в ходе протеста, пишет moldpres.md.

– По этому делу уже есть подозреваемые. Также выявлены граждане, которые в соцсетях подстрекают к насилию и массовым беспорядкам. Полиция предпринимает меры по предотвращению насилия, – заявил он.

Главный специалист Центра мониторинга дорожного движения Павел Апостол отметил, что во время акции протеста движение по улицам, прилегающим к ПВНС, будет прекращено.

– Парковочные места для автомобилей были предусмотрены заранее. Они будут в разных частях города. Гражданам будут раздавать листовки с необходимой информацией, – подчеркнул Апостол.

Представители правоохранительных органов сообщили, что вокруг здания правительства будет установлено ограждение. Также будут установлены две палатки, где будут находиться врачи, которые смогут при необходимости оказать помощь. Там же граждане смогут получить питьевую воду. Вблизи ПВНС будут находиться и две машины оповещения, которые будут передавать социальную информацию.

На вопрос, сколько полицейских будет задействовано в обеспечении правопорядка, представители ГИП ответили, что «их будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность».