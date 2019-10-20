Нестеровский: Проголосовал за светлое будущее Бельц! (ВИДЕО)

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Кандидат в примары Бельц от Партии социалистов Александр Нестеровский проголосовал сегодня за светлое будущее города, за прогресс и за развитие. Об этом Александр Нестеровский заявил на выходе из избирательного участка.

– После выборов увидим город Бельцы процветающим. В первую очередь это можно сделать только с помощью республиканской власти. Именно в тесной связке с республиканской властью и с нашей большой командой есть возможность сделать так, чтобы город процветал, не стоял на месте и развивался, – сказал он.

Напомним, сегодня, 20 октября, в Молдове проходят всеобщие местные выборы.