Нестеровский: После принятия парламентом устава Бельц мы сможем решить многие первостепенные проблемы горожан (ФОТО)

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Депутат Парламента РМ, потенциальный кандидат на должность примара Бельц от Партии социалистов Александр Нестеровский провел встречу с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, вице-председателем парламента Ионом Чебаном и с председателем парламентской фракции ПСРМ Владом Батрынчей. Стороны обсудили вопросы, напрямую касающиеся становления города Бельцы и конкретные шаги развития муниципия после местных выборов 20 октября.

– Также обсудили вопрос о принятии в парламенте на осенней сессии устава Бельц, который целиком и полностью будет отражать интересы нашего города и горожан. После этого в наш город будет возвращаться гораздо больше собранных налогов, которые мы перечисляем в консолидированный республиканский бюджет. Это позволит нам решить многие первостепенные проблемы, которые волнуют наших жителей, – отметил Нестеровский.

Социалист выразил полную уверенность в том, что с поддержкой такой сильной, грамотной и профессиональной команды “наш город раскроет и реализует весь свой потенциал”.

– Наши родные Бельцы заслуживают процветания! – добавил он.